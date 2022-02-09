OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
0
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

 


İlan için başvurular 9 Şubat ile 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bir bakanlık 422 personel alacak
Sonraki Haber
Bergama Belediyesi 19 tarlayı satışa çıkardı
Trafik polisinden kaçmak isteyince... 15 metre sürükledi!
Trafik polisinden kaçmak isteyince... 15 metre sürükledi!
0
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari sanık yakalandı
Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari sanık yakalandı
0
Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!
Tornovida ile kendine saldıran kişiyi öldürmüştü. Mahkeme kararını verdi!
0
Asansörde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
Asansörde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gitmiş!
0
İYİ Partili isim asgari ücretle alışveriş yapmaya çalıştı. Sonuç vahim!
İYİ Partili isim asgari ücretle alışveriş yapmaya çalıştı. Sonuç vahim!
0
Yılanların uyku düzeni bozuldu!
Yılanların uyku düzeni bozuldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.