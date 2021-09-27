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İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alacağını açıkladı

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Eylül 2021 Pazartesi 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'ne yapılacak alımlar için başvuru tarihi 27 Eylül'den 11 Ekim'e kadar sürecektir.

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