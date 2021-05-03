İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi ise 10 Mayıs 2021 olarak açıklandı.



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