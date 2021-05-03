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İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:35

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi ise 10 Mayıs 2021 olarak açıklandı.


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