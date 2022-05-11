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İstanbul Gelişim Üniversitesi 106 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi 106 kişi alacak
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlan için başvurular 11 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün içinde yapılacaktır.


 

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