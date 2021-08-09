İstanbul Gelişim Üniversitesi 124 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 124 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



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