İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0
DÜNYANIN EN KÜÇÜK BEBEĞİ!
DÜNYANIN EN KÜÇÜK BEBEĞİ!
0
22 BİN YENİ VAKA DAHA!
22 BİN YENİ VAKA DAHA!
0
YUNANİSTAN DA YANIYOR!
YUNANİSTAN DA YANIYOR!
0

İstanbul Gelişim Üniversitesi 124 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 124 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi 124 kişi alacak
09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Şahan Gökbakar, yürek yakan görüntüleri paylaştı!
Sonraki Haber
Ege Üniversitesi akademik personel alımı
Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı!
Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı!
0
'Tecavüz' notu polisi harekete geçirdi!
'Tecavüz' notu polisi harekete geçirdi!
0
Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi ortaya çıktı!
Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi ortaya çıktı!
0
Manavgat'ta yaraları sarma zamanı
Manavgat'ta yaraları sarma zamanı
0
Yine eski koca dehşeti! Balkondan girdi anne ve kızını öldürdü!
Yine eski koca dehşeti! Balkondan girdi anne ve kızını öldürdü!
0
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden Bilge doktor olacaktı!
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden Bilge doktor olacaktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.