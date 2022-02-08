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İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 kişi alacak
08 Şubat 2022 Salı 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlan için başvurular bugün başlayacak olup 15 gün sürecektir.


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