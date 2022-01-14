O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
O FOTOĞRAFA AÇIKLAMA GELDİ
0
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
BATTANİYE AHTAPOTU GÖRÜNTÜLENDİ
0
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
BAŞBAKAN'IN DANSI GÜNDEM OLDU
0
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
ÖNLEM ALINMAZSA HASTANE YETMEYECEK
0

İstanbul Gelişim Üniversitesi 88 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 88 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi 88 kişi alacak
14 Ocak 2022 Cuma 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlan için başvurular 14 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Sermaye Piyasa Kurulu personel alacak
Sonraki Haber
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bilişim personeli alacak
Raziye Oskay cinayetinde yeni ayrıntılar: Hayatı zindan etmiş!
Raziye Oskay cinayetinde yeni ayrıntılar: Hayatı zindan etmiş!
0
Koronavirüs olan Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs olan Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
0
Konya'da hemşirelik öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
Konya'da hemşirelik öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
0
Türkiye'de mutluluk düştü, stres yükseldi
Türkiye'de mutluluk düştü, stres yükseldi
0
Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor! Eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
0
Üzeri kirli diye işçisini bagajında taşıdı!
Üzeri kirli diye işçisini bagajında taşıdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.