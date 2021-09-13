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İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma   Yönetmeliği”  ve  İstanbul  Gelişim  Üniversitesi  “Öğretim  Üyeliğine  Atama  ve Yükseltilme  Kriterleri”  hükümlerinde aranan koşulları yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak  ilanda  belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 


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