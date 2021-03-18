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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alımı

İstanbul Gelişim Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacağını açıkladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alımı
18 Mart 2021 Perşembe 11:14

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.


Duyuru Başlama Tarihi : 19.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 02.04.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2021
Sınav Giriş Tarihi : 07.04.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.04.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
BAŞVURU YERİ : Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.


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