İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim görevlisi alacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 02.07.2021

Son Başvuru Tarihi : 16.07.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.07.2021

Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.



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