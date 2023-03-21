İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
21 Mart 2023 Salı 07:40

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 31 Mart 2023 tarihine kadar sürecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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