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İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı 18 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerine sayılı günler kala yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı 18 bini geçti

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı 18 bini geçti
12 Mayıs 2023 Cuma 12:24

14 Mayıs Pazar Günü yapılacak seçimler öncesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanıyor. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma sayısı 18 bini geçti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul havalimanı
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