KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
EZGİ MOLA'YA CEZA!
EZGİ MOLA'YA CEZA!
0

İstanbul Kent Üniversitesi 14 kişi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 14 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Kent Üniversitesi 14 kişi alacak
02 Ekim 2021 Cumartesi 12:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi'ne ilanda belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 1 Ekim ile 15 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
EİB personel alımı yapacak
Sonraki Haber
Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
Evcil hayvan sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var!
Evcil hayvan sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var!
0
İntihar eden polisin babası: Kızım o hakaretlere dayanamadı
İntihar eden polisin babası: Kızım o hakaretlere dayanamadı
0
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü!
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü!
0
Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
0
Eski uzman çavuş, eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı
Eski uzman çavuş, eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı
0
260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderdi, savunması ise 'pes' dedirtti!
260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderdi, savunması ise 'pes' dedirtti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.