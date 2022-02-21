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İstanbul Kent Üniversitesi 44 kişi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 44 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Kent Üniversitesi 44 kişi alacak
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi'ne ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

 


İlan için başvurular 21 Şubat 2022 ile 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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