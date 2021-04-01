İstanbul Kent Üniversitesi akademik personel alımı

İstanbul Kent Üniversitesi'nin 82 akademik personel alacağı duyruldu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alacak.

İlan için son başvuru tarihi ise 15 Nisan 2021 olarak açıklandı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ