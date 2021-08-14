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İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 37 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.


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