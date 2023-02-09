İstanbul Kent Üniversitesi personel alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Kent Üniversitesi personel alacak
09 Şubat 2023 Perşembe 09:23

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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