İstanbul Kültür Üniversitesi 4 kişi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 kişi alacak
04 Şubat 2023 Cumartesi 11:02

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kültür Üniversitesi ilanda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak belirtilmiştir.


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