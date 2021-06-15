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İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15 Haziran 2021 Salı 10:56

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Kültür Üniversitesi belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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