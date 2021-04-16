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İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alımı
16 Nisan 2021 Cuma 10:23

İstanbul Kültür Üniversitesi'ne belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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