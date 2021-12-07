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İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 kişi alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 40 kişi alacağını duyurdu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 kişi alacak
07 Aralık 2021 Salı 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniye Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 40 (kırk) sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-P94 puan türü dikkate alınacaktır.


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