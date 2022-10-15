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İstanbul Medipol Üniversitesi 21 personel alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü akademik birimlerine 21 kişi alacağını açıkladı

İstanbul Medipol Üniversitesi 21 personel alacak
15 Ekim 2022 Cumartesi 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 14 Ekim ile 28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


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