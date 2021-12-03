İstanbul Medipol Üniversitesi 28 kişi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 28 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.



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