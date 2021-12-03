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İstanbul Medipol Üniversitesi 28 kişi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 28 kişi alacağını duyurdu

İstanbul Medipol Üniversitesi 28 kişi alacak
03 Aralık 2021 Cuma 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.


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