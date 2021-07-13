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İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
13 Temmuz 2021 Salı 11:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular 13-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.


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