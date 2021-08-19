PAZARDA RESİTAL!
PAZARDA RESİTAL!
0
KORONAVİRÜS 168 CAN DAHA ALDI
KORONAVİRÜS 168 CAN DAHA ALDI
0
GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
0
ONU KOPARMANIN CEZASI...
ONU KOPARMANIN CEZASI...
0

İstanbul Medipol Üniversitesi personel alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Medipol Üniversitesi personel alacak
19 Ağustos 2021 Perşembe 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alımı yapacak.

 

34 kişinin alınacağı ilan için başvurular 1 Eylül 2021 tarihinde son bulacak.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Pazarda resital!
Sonraki Haber
Fenerbahçe Üniversitesi akademik personel alacak
Sel kayıpları denizde aranıyor!
Sel kayıpları denizde aranıyor!
0
Bu 5 ilde vaka sayısı arttı!
Bu 5 ilde vaka sayısı arttı!
0
Karısını 23 yerinden bıçaklayan erkek serbest!
Karısını 23 yerinden bıçaklayan erkek serbest!
0
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı!
0
Cinayeti böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
Cinayeti böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 kişi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.