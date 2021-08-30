İstanbul metro hattında 49 yer kiraya verilecek

İstanbul metro hatlarında 49 mağaza ve büfe alanının kiraya verileceği açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği raylı sistem hatlarında yer alan ve ilanda detayları belirtilmiş olan toplamda 22 grup, 49 ayrı noktada ihale ön yeterlilik teklifi akabinde elektronik teklif ve açık arttırma yoluyla iki oturum halinde ihale edilecektir.

İhale ile ilgili detaylı bilgi için mudurlukticaret@metro.istanbul e-posta adresi üzerinden irtibat kurulabilir. İhale konusu alanlara ilişkin bilgiler ihale dokümanında sunulmuştur.

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