İstanbul Okan Üniversitesi 11 kişi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.

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