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İstanbul Okan Üniversitesi 46 kişi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 46 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Okan Üniversitesi 46 kişi alacak
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve 30449  sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alımı yapacaktır. 

Adayların  İstanbul  Okan  Üniversitesi  Akademik  Personel  Yönergesindeki  atama  şartlarını  sağlamaları  gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 11 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.

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