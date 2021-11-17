İstanbul Okan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 32 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara araştırma görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 15 Kasım 2021 ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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