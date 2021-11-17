İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
İZMİR'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
0
227 KİŞİ DAHA ÖLDÜ!
227 KİŞİ DAHA ÖLDÜ!
0
İZMİR'DE KORKU FİLMİ ÇEKİLİYOR
İZMİR'DE KORKU FİLMİ ÇEKİLİYOR
0
İZMİR'DE BULUNDU!
İZMİR'DE BULUNDU!
0

İstanbul Okan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 32 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Okan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
17 Kasım 2021 Çarşamba 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara araştırma görevlileri alınacaktır.

 

İlan için başvurular 15 Kasım 2021 ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bakan Soylu: En büyük hezimeti Kılıçdaroğlu yaşayacak!
Sonraki Haber
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samuray kılıçlı saldırganın annesi açıklama yaptı: Oğlumun yaptıklarının savunulacak bir yanı yok!
Samuray kılıçlı saldırganın annesi açıklama yaptı: Oğlumun yaptıklarının savunulacak bir yanı yok!
0
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde ilginç anlar! Önüne paltosunu serdi
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde ilginç anlar! Önüne paltosunu serdi
0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 kişi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 80 kişi alacak
0
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Bir kadın daha öldürüldü! Boş arazide cesedi bulundu
Bir kadın daha öldürüldü! Boş arazide cesedi bulundu
0
Küçük çocuk kraker yerken öldü!
Küçük çocuk kraker yerken öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.