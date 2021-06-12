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İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 58 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 Haziran 2021 Cumartesi 11:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut  ve  açılması  planlanan bölümlerine 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve 30449  sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı   dil   başarı   belgesi   ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Uzmanlık  Belgesi  veya  Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş  ve  eserlerini  içeren  4  (dört)  adet  CD’yi  Doçentlerin,  Rektörlük  İnsan  Kaynakları Müdürlüğüne;   Doktor   Öğretim   Üyelerinin,   ilgili   Dekanlık   veya   Müdürlüklere   iletmeleri gerekmektedir.


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