İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 kişi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu
Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan için son başvuru tarihi ise 27 Temmuz 2021 olarak belirtilmiştir.