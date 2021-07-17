BU DA HALI TARLASI!
BU DA HALI TARLASI!
0
ESRA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
ESRA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
0
ÇOK GEĞİRİYORSANIZ DİKKAT!
ÇOK GEĞİRİYORSANIZ DİKKAT!
0
KIRMIZI ETTE BUNLARA DİKKAT!
KIRMIZI ETTE BUNLARA DİKKAT!
0

İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 kişi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 kişi alacak
17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan için son başvuru tarihi ise 27 Temmuz 2021 olarak belirtilmiştir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir Bergama'da köylüye manda desteği
Halılar günlerce güneş altında bekliyor çünkü...
Halılar günlerce güneş altında bekliyor çünkü...
0
İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
0
Haliç Üniversitesi 29 akademisyen alacak
Haliç Üniversitesi 29 akademisyen alacak
0
Rize'de selin bilançosu: 6 ölü, 2 kayıp, 236 bina hasarlı
Rize'de selin bilançosu: 6 ölü, 2 kayıp, 236 bina hasarlı
0
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi!
0
2 aylık hamile, üstelik 16 yaşında, komşusuna tencere verdi diye öldürüldü!
2 aylık hamile, üstelik 16 yaşında, komşusuna tencere verdi diye öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.