İstanbul rüyaları gerçek oldu

Youtuber'lar tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyle herkesin sevgisini kazanan Diyarbakırlı çocuklar, hayalleri olan İstanbul gezisi için Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından İstanbul’a getirildi

Diyarbakır’da, sokakta kavun ve simit satarak geçimini sağlayan iki çocuğun, İstanbul'dan geldiğini ve aç olduğunu söyleyen bir vatandaşa yemek ısmarladığı o görüntüler, gönülleri fethetmişti. Sosyal medyanın kısa sürede en çok izlenen videosu haline gelen o görüntülerin kahramanlarının hayallerini ise Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi. Diyarbakırlı çocukların videosunu izledikten sonra çok etkilenen Başkan Yazıcı, çocuklarla tanışmak için harekete geçti. Yazıcı, çocuklarla uzun bir telefon görüşmesinin ardından hepsinin ortak hayalinin İstanbul’da bir gün geçirmek olduğunu öğrenerek, İstanbul’a davet etti. Diyarbakırlı çocuklar ilk günlerini Viaport Marina’da bulunan Tema Park’ta geçirdi. Hayatlarında ilk kez Roller Coaster’ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı.

Tek bir iyilikler ile bütün hayalleri gerçekleşen sosyal deneyin kahramanı, Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışğan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt’u (12) aileleri ile İstanbul’un tadını çıkardı. Çocuklar Viaport Marina’da bulunan Tema Park’ta Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise 5’inci büyük Roller Coaster’ında doyasına eğlendi. Çocuklar aynı zamanda Viasea Akvaryum’u ve Aslan Park’ı ziyaret etti.

İnsanlara yardım etmek istiyorum

Youtuber olmak isteyen Burhan Karadaban (15) şunları söyledi, “O gün bir müşteri geldi. ‘Ben İstanbul’dan geldim. Hiç param kalmadı, bana bir simit verebilir misin’ dedi. Bende tabi abi olur dedim. Kendisine dört tane simit ve çay verdim, akşamda yersin dedim. Sonrasında kardeşin varsa, sana küçük bir hediye vermek istiyorum dedi. Çantasından tablet çıkartıp verdi. Karşıdan kameralar gelince gerçek olduğuna inandım. İleride youtuber olmak istiyorum. Çünkü Diyarbakır’da bizim gibi insanlar çok fazla onlara yardım etmek istiyorum. İstanbul’la gelmek hayalimdi. Bu zamana kadar Diyarbakır’dan başka bir yere gitmemiştim. Allah yüzümüze güldü”

İleride futbolcu olmak istediğini ve en çok sevdiği futbolcunu Volkan Demirel olduğunu söyleyen Emre Çetinkaya (15), “Nasıl böyle meşhur olduğumuzu bizlerde anlamadık. Her şey bir an da oldu. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Zaten yanıma gelip benden yemek istediklerinde üzüldüm. Sonrasında başkanımız bizi İstanbul’la çağırdı. Bizlerde başkanımızı kırmadık” dedi.

Şarkıcı olmak istediğini söyleyen Hasan İçli ise, “Küçükken televizyonda ses yarışmasının başından kalkmazdım. Çizgi filim bile izlemezdim. Başkanımız çekim yapıp videomu Acun Ilıcalı'ya göndereceğini söyledi. Başkanımızın sözlerin beni çok sevindirdi. Şu an kalbimin nasıl attığını bende bilmiyorum” diye konuştu.