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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 kişi alacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü 32 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 kişi alacak
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24 ve 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alımı yapacaktır.

 

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

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