İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
21 Şubat 2023 Salı 10:57

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre Öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
Sonraki Haber
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
0
İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
İskenderun'a depremzedeler için 906 yatak kapasiteli gemi
0
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
0
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
Gaziantep- Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu
0
Depremzede fırsatçılığı; ev kiraları yüzde 40 arttı
Depremzede fırsatçılığı; ev kiraları yüzde 40 arttı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.