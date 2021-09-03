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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03 Eylül 2021 Cuma 11:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversiteminin ilanda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan için başvurular 3 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

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