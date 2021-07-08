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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin ilanda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 


Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan  başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.


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