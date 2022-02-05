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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
05 Şubat 2022 Cumartesi 11:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacaktır.


İlan için başvurular 4 Şubat 2022 ile 18 Şubat 2022 tarihleri arasında şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.


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