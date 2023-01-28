İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 14 kişi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 14 kişi alacak
28 Ocak 2023 Cumartesi 11:35

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şişli Meslek Yüksekokulu'na 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 10 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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