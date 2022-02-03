İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 15 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim elemanları alınacaktır.



İlan için son başvuru tarihi 17 Şubat 2022 olarak belirtilmiştir.



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