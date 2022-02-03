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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 15 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak
03 Şubat 2022 Perşembe 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na 2547  sayılı  Kanun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddelerine  göre  ilanda  belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim elemanları alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 17 Şubat 2022 olarak belirtilmiştir.


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