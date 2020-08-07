İstanbul Sözleşmesi uygulansın

Türkiye’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik tartışmalar devam ederken, Güzelbahçe Belediye Meclisi'nde sözleşmenin kaldırılması bir yana bir an önce uygulanması gerektiği vurgulandı.

Güzelbahçe Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis üyeleri Toplantıya yakalarında 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' rozetleriyle katıldı. Toplantı sonunda dilek ve temenniler de söz alan CHP Güzelbahçe Meclis Üyesi Avukat Zeynep Ferda Demirbaş sözleşmenin uygulanmamasının hukuk devleti olarak bizi daha geriye götüreceğine dikkat çekerek, kadınların ve çocukların korunması için sözleşmenin uygulanması gerektiğini belirtti. Demirbaş, ''Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin endişe verici bir şekilde artmaya devam etmesi şiddeti önlemeye yönelik hukuki düzenlemeleri bir kez daha gündeme getirmiştir. Sadece 2020 yılının Temmuz ayında 36 kadın öldürülmüştür. İstanbul Sözleşmesi ise tartışmaların odağı haline gelmiştir. 2011 yılının Mayıs ayında İstanbul’da imzaya açılan ve ilk imzacısı Türkiye olan İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girmiş, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi şiddeti konu alan hukuki bağlayıcılığı olan ilk uluslar arası sözleşmedir.

Sözleşmenin en önemli özelliği kadına şiddeti bir insan hakları ihlali bir ayrımcılık olarak kabul etmesi ve toplumsal cinsiyet tanımını yapmasıdır. Sözleşmede toplumsal cinsiyet anlayışının kadınlar ve erkekler için roller biçtiği ve bunun kadınlara yönelik şiddette payı olduğu, şiddetin kadınlara sırf kadın olmasından dolayı uygulandığı ve kadınları orantısız bir şekilde uygulandığı vurgulanmıştır. Sözleşmenin odağı kadınlar ve kız çocukları olmakla birlikte ev içi şiddetten herkesi koruyan bir sözleşmedir ve felsefesi hayatın her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıdır. Sözleşmenin amacı kadınların ve kız çocuklarının kendi ailelerinin içinde ve her yerde kendilerini güven içinde hissetmeleridir bu doğrultuda kamusal alanda da koruma sağlar.

İstanbul sözleşmesi kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere hiçbir ayrım yapmadan şiddetin önlenmesi mağdurların korunması ve faillerinin cezalandırılması için taraf devletlere hükümlülükler getiren bir metindir, imzalandığı dönemde Türkiye’nin zaferi olarak gösterilen sözleşmeden çekilmek Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti olması yolunda geri adım atmak demektir. Öncelikle kadınları ve kız çocuklarını ve ayrımcılık yapmadan herkesi korumak ve şiddetsiz bir toplum yaratmak için yapılmış bir sözleşmeden vazgeçmek şiddeti onaylamak anlamına gelmektedir. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin çok önemli olduğunu ifade ederek kadın hakları kazanımlarını kaybettirecek her türlü geri adıma karşı olduğumuz ve kadının insan haklarını sağlaması, kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesi, kamusal ve özel alanda şiddettin sona erdirilmesi yönünde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır Vazgeçmiyoruz'' dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'de Sözleşmenin uygulaması gerektiğini söyleyerek açıklamaya destek verdi. İyi Parti Meclis Üyesi Gizem Albaş'ta hukuk açısından yapılan aydınlatıcı açıklama için Avukat Zeynep Ferda Demirbaş' a teşekkür ederek destek verdi. Güzelbahçe Belediyesi binasına da “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” pankartı asıldı.

