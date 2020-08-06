İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Sözleşmesi Yürürlükte Kalmalı” sloganıyla hazırladığı dev karekodlu pankartı ana hizmet binasının Saat Kulesi tarafına bakan cephesine astı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması tartışmaları üzerine “Kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve özgürlük için İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalmalı” sloganıyla hazırladığı 10 x 15 metre boyutlarındaki karekodlu (QR kodlu) dev pankartı Büyükşehir ana hizmet binasının Saat Kulesi tarafına bakan cephesine astı. Kentteki billboardlara da yerleştirilecek pankarttaki karekod, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yanıltıcı bilgilere karşı doğruları içeren bir afişe yönlendiriyor.

Telefon kamerası ile doğrudan okunabilen karekod, Biz İzmir platformu üzerinden 10 maddelik doğru ve yanlışlar listesine ulaşılmasını sağlıyor. Karekod uygulamasına yüklenen bilgilendirici afiş, farkındalık yaratmak amacıyla zemin çıkartmaları olarak Alsancak’ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne de yerleştirildi. Zemin çıkartmalarının kentin tümüne yayılması, Sözleşme ile ilgili doğru bilgileri içeren afişin ise otobüslerin içine asılması planlanıyor