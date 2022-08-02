İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 kişi alacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 223 kişi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar, 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu dolduracaktır.



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