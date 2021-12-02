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İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 67 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak
02 Aralık 2021 Perşembe 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ilanda belirtilen birimlerinde  açık  bulunan  kadrolarına,  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesindeki  şartları  sağlamak  kaydıyla,  2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 


İlan için başvurular 2 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 21 gün sürecektir.


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