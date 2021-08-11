İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 67 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan için başvurular 11 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.



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