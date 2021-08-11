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İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 67 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi 67 kişi alacak
11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi muhtelif  birimlerine,  657  sayılı  Kanunun  48  maddesi,  2547  sayılı  Kanunun  31  ve  50/d  maddesi  ile  09.11.2018  tarihli  Resmî Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe giren  “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlan için başvurular 11 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.


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