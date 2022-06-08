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İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 85 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 85 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

 

Başvuru işlemleri 08.06.2022 - 22.06.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

İlana başvuracak adayların 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekmektedir. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.


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