İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesimuhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan için başlayan başvurular 12 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ