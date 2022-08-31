İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
0
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
0
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
0
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
0

İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere bilişim personeli alacağını açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 3 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 


İlan için başvurular bugün başladı ve 14 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Süleyman Demirel Üniversitesi bilişim personeli alacak
Sonraki Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi öldü
Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan tıp fakültesi öğrencisi öldü
0
Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
0
Süleyman Demirel Üniversitesi bilişim personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi bilişim personeli alacak
0
Canlı yayında kalp krizi geçirdi, acı haber geldi!
Canlı yayında kalp krizi geçirdi, acı haber geldi!
0
Hamamdan çıkan kadın kayıplara karıştı! 10 saat sonra çıplak halde bulundu
Hamamdan çıkan kadın kayıplara karıştı! 10 saat sonra çıplak halde bulundu
0
Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Thodex'in kurucusu yakalandı
Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Thodex'in kurucusu yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.