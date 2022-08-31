İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere bilişim personeli alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 3 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.



İlan için başvurular bugün başladı ve 14 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek.



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