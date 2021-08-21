İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 kişi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular 21 Ağustos'tan itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise aynı tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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