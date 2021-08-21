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İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 kişi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 kişi alacak
21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde  açık  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlânda  belirtilen  Profesör  ve  Doçent  kadroları  için  başvurular  21 Ağustos'tan itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise aynı tarihinden itibaren ilgili  Fakülte  Dekanlığına,  on  beş gün içerisinde şahsen,  kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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