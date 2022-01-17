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İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

 

İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular 17 Ocak 2022 tariniden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise aynı tarihten itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


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