İstanbul Ticaret Üniversitesi personel alımı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosunun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.



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